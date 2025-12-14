La Catedral de Oviedo recibe este domingo una arqueta con reliquias de mártires

Archivo - Catedral de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, presidirá este domingo en la Catedral la eucaristía durante la cual se instalará, bajo el Altar Mayor, una arqueta con reliquias de mártires. La misa tendrá lugar a las 18.30 horas.

Según ha explicado el Arzobispado en nota de prensa, este es un ritual que se realiza habitualmente en la consagración de las nuevas iglesias y altares y que, en el caso del altar de la Catedral, que sufrió diversos cambios -los últimos en los años 50 del pasado siglo-, había sido "muy testimonial".

Con esta nueva adición se quiere recordar "la importancia de la fidelidad a la tradición de la Iglesia y del testimonio de los mártires y de los santos, especialmente en la Sancta Ovetensis".

El arca que se colocará este domingo bajo el Altar Mayor es obra del taller valenciano Piró Orfebres y fue encargada por el Cabildo hace poco más de un año. Inspirada en el estilo románico y con referencias constantes a Asturias y a la propia Catedral, está realizada con un carácter sobrio y austero, tal y como lo solicitaron los propios canónigos.

Cuenta con un apostolado inspirado en las figuras de la Cámara Santa y, en la parte frontal, la Cruz de los Ángeles. Para remarcar la iconografía se usó esmalte azul, en referencia a la ciudad de Oviedo y debido a su peso y a la ubicación bajo el altar se optó por realizar una puerta trasera para poder introducir así las reliquias.

En dicha puerta trasera se colocó la figura del Salvador, titular de la Catedral. El arca tiene un armazón de hierro, que ofrece mayor rigidez y durabilidad que la madera, galvanizado y posteriormente pintado para combatir la posible oxidación. El interior es de chapa de latón lisa y para la guarda de las reliquias se realizaron unas cajas de madera de roble.

La plata que recubre el arca está tratada de tal manera que, sin estar envejecida ni demasiado pulida o brillante, ofrezca un aspecto intermedio, contextualizándola en su entorno.

LA CATEDRAL RECIBE LA LUZ DE BELÉN

Por otro lado, a las 12.00 horas tendrá lugar la celebración de la entrega de la Luz de Belén en la Catedral para los Scouts de toda España, una tradición que comenzó en 1989, por la que un grupo de Scouts católicos de Austria acuden cada año hasta la Basílica de la Natividad de Belén para recoger una luz, símbolo de paz, amor y esperanza al mundo, que llevan de regreso a su país.

Una vez allí, Scouts católicos de todo el mundo se dan cita para recoger esa misma luz, en velas que transportarán a sus países de origen. En España, cada año es una diócesis la encargada de viajar hasta Austria para recoger la luz y después repartirla en su diócesis para toda España.

Durante el fin de semana se darán cita en Oviedo alrededor de 500 jóvenes Scouts católicos para recoger la Luz de Belén y llevarla a sus diócesis propias, donde las distribuirán por hospitales, residencias de ancianos, colegios, parroquias y otras instituciones.