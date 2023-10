Las CCAA ya están ejecutando el 84% de los proyectos del Plan de Salud Mental aprobados en 2022, según Sanidad

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, ha destacado que las CCAA ya están ejecutando el 84 por ciento de los proyectos que se aprobaron en 2022 en el marco del Plan de Atención de Salud Mental 2022-2024, dotado de seis líneas estratégicas, 44 acciones y 100 millones de euros.

"Ya son dos las anualidades aprobadas y debo confesar que los resultados están siendo muy positivos", ha celebrado Miñones, en el marco de la Jornada de 'elDiario.es' 'Hablemos de salud y bienestar mental'. Por otro lado, el ministro ha señalado que, en el año 2023, se han puesto en marcha más de 200 proyectos con una financiación de casi 39 millones de euros.

Sin embargo, ha reconocido que "no es suficiente", por lo que ha anunciado una ampliación del programa "más allá de 2024" a través de un nuevo plan porque el "Plan de Acción, que estaba diseñado para estos tres años, se ha quedado corto", ha apuntado.

Una de estas actuaciones es la creación de la línea 024, un teléfono de información 24/7, gratuito y confidencial, que ofrece atención profesional y apoyo ante conductas suicidas, que ya supera las 170.000 llamadas.

Según ha detallado poco antes en la misma jornada la coordinadora del teléfono, Fátima Cabello, a 30 de septiembre de este año, se han atendido más de 173.000 llamadas, de las cuales el 7.400 (4,3%) se han derivado a los servicios de emergencia. La llamada más larga que se ha registrado duró 3 horas y media.

"Muchas veces, me aconsejaban que no dijera esas cifras. No, quitemos los tabúes, digamos que hay un problema", ha reivindicado el ministro. Además, Miñones ha confesado también que el servicio ya es "mucho más" que una línea telefónica. "Ahora cumplen una doble función: por un lado, es atención a la conducta suicida, pero, por otro, ya también es cuidar del bienestar emocional y atender los casos que dan señales de riesgo", ha detallado. En este sentido, ha apuntado que los profesionales se encuentran con usuarios que "todas las semanas" quieren hablar con alguna de las psicólogas que atienden esta línea.

Para Miñones, no hay otro servicio que resulte "tan rentable y positivo" como el 024. No se ha usado esta expresión en términos económicos, sino en el sentido de que el 024 "ha merecido la pena" si "una sola de esas llamadas que tenían alto riesgo de suicidio ha conseguido que no surtiera efecto". De hecho, el servicio se ha visto reforzado, ya que antes eran 35 psicólogas las que atendían esta línea y a día de hoy ya son 60.

Por otro lado, en el marco de estrategias relacionadas con la salud mental, el ministro ha recordado la implementación en 2021 de la especialidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente. "Son 20 nuevas plazas en el MIR del año pasado, del 2022, y que ya se han ampliado a 30 para esta última convocatoria", ha recordado.

Así las cosas, el ministro ha apostillado que "priorizar la salud mental es una cuestión de voluntad política". "O actuamos ya o desde luego vamos a llegar tarde", ha advertido. Por ello, ha admitido que "son muchos los retos" en este sentido, tales como "implementar el nuevo plan de acción, aumentar el número de profesionales sanitarios para poder hacer la atención necesaria, entrar de lleno en el establecimiento del código de conducta suicida o rebajar las listas de espera".

En suma, ha celebrado que "algo está cambiando" en la sociedad porque la salud mental, "tradicionalmente olvidada", es ahora "el centro del debate político y también social". "Dejar de un lado el estigma y los tabúes a la hora de hablar abiertamente sobre salud mental es uno de los primeros pasos que esta enfermedad requería y que sigue necesitando", ha asegurado, para incidir en que "España ha sido un país pionero en poner la salud y el bienestar mental en la agenda política".