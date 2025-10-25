CCOO advierte que la rotura del Horno Alto B obliga a reajustar la producción de ArcelorMittal en Gijón

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La avería del Horno Alto B de la factoría de Veriña de ArcelorMittal impedirá que Asturias pueda asumir el incremento de producción previsto tras el incendio ocurrido a principios de octubre en la Acería de Fos Sur Med, en Marsella, según ha informado este sábado CCOO.

El sindicato ha informado que los trabajos de reparación en Marsella se prolongarán al menos un mes, y en Asturias ya existían planes para aumentar la producción. Sin embargo, la situación del Horno Alto B obliga a reajustar los niveles de producción a la realidad de operar con un solo horno alto.

CCOO informaba este viernes de que los trabajos para recuperar la normalidad del Horno Alto B de factoria gijonesa de Veriña de ArcelorMittal habían resultado "infructuosos", pese a las "duras" jornadas de trabajo por parte de la plantilla de los Hornos Altos para poder recuperarlo.

Asimismo, explicaban que ahora se están acometiendo trabajos para asegurar antes de la preparación de la termolanza, que se utilizará lo más pronto posible una vez sea estén realizados los trabajos previos y las zonas y horno asegurado.