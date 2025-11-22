CCOO alerta de "índices de mortalidad propios del siglo XX" en un sector con poca actividad como la minería asturiana

Protesta en Oviedo de los trabajadores de TyC Narcea en defensa de la actividad de la mina de Vega de Rengos, que fue paralizada por el Principado el pasado mes de abril. - CCOO

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha afirmado este sábado, a través de su responsable de Acción Sindical, Damián Manzano, que "causa preocupación que un sector que está con poca actividad vuelva a índices de mortalidad propios del siglo XX" y recuerda que "hasta la fecha ya son 19 las personas que han fallecido este año en el trabajo en Asturias; siete de ellas en la mina, contando los dos de ayer"".

El sindicato exige una "exhaustiva investigación" que aclare las circunstancias del derrumbe ocurrido ayer en la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) y se depuren responsabilidades, si las hay, a la vez que reclama reforzar los protocolos de seguridad y prevención.

CCOO señala que "es un dolor terrible el que supone cada accidente laboral, cada vida que se pierde" y exige para poner fin a los accidentes en el trabajo "un verdadero Pacto de Estado contra la Siniestralidad Laboral, el cumplimiento del Plan de Choque de Asturias y dotar de todos los recursos necesarios al IAPRL".

Desde la organización sindical subrayan que las circunstancias del accidente no son comparables a otras tragedias mineras recientes, como la de Cerredo, y que los trabajadores fallecidos desarrollaban su labor cumpliendo los estándares de seguridad exigidos. La zona donde se produjo el desprendimiento había sido revisada el día anterior por el actuario de minas. En una nota de prensa, CCOO de Industria sostiene que pese a los riesgos de la minería, se debe avanzar hacia la máxima seguridad posible, redoblando esfuerzos en prevención y en cultura de seguridad.

El secretario general de CCOO de Industria, Nacho Requena, y el responsable de Salud Laboral, Javier Vázquez, que permanecieron la jornada de ayer acompañando a familiares y compañeros, y siguiendo de cerca las labores de rescate, ha destacado este sábado la actuación de la Brigada de Salvamento Minero, que "volvió a intervenir pese a haber renunciado al servicio el día anterior, poniendo de manifiesto su profesionalidad y compromiso en momentos de emergencia".

CCOO insta a todas las partes implicadas a actuar de inmediato para garantizar los recursos y el reconocimiento que este cuerpo requiere.