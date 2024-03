CCOO califica de "insuficiente" la propuesta de plantilla orgánica propuesta por Educación

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha calificado este viernes de "insuficiente" la propuesta de Plantilla Orgánica remitida por la Consejería de Educación ya que, según han indicado, incluyen sólo el 75% de las plazas existentes. al pasar de 12.000 docentes a 9.500.

A través de nota de prensa se han referido a la propuesta de plantilla presentada en la Mesa Sectorial de Educación, que a su juicio supone "un desfase entre plantilla real y plantilla orgánica".

En ese sentido, han explicado los "principales recortes de este año" se centran en la etapa de infantil y primaria al desparecer 25 plazas de las especialidad de primaria y 13 de educación infantil del Cuerpo de Maestros.

Además han recordado que Educación dificulta la estabilidad de las plantillas, "puesto que 3.000 plazas reales que no forman de la plantilla orgánica no pueden ser ocupadas por funcionariado de carrera a través de los concursos de traslados y son susceptibles de desaparecer en cualquier momento, al no estar consolidadas oficialmente en la estructura de los centros".

Por otro lado, más de 300 grupos de educación primaria no contarán con tutor de primaria, 8 colegios de la zona rural no contarán con ningún docente de primaria en plantilla orgánica y un colegio no contará ni con maestra de infantil ni de con maestra de primaria. En todos estos casos las tareas que realizan los docentes de educación primaria serán asumidas por profesorado especialista

"Asimismo se incumple lo establecido en el Decreto de Orientación denegando la creación de las plazas de Orientación en el Centros Integrados de Formación Profesional que seguirán ocupadas en precario por segundo año consecutivo desde su creación y sigue sin dotarse a todos los Equipos de Orientación Educativa de un número suficiente de orientadores y profesorado de Servicios a la Comunidad", han indicado. Por otro lado, han denunciado que las plazas de la especialidad de lengua asturiana y gallego-asturiano siguen sin formar parte de la plantilla orgánica.

Por todo ello, han reclamado que la planificación de los centros no dependa "únicamente de criterios economicistas derivados de la aplicación de medidas neoliberales de gestión, sino que ha de primar lo cualitativo". "De lo contrario, la escuela rural acabará por desaparecer", han sentenciado.

UGT

Por su parte, el sindicato UGT ha calificado la propuesta de plantilla de "absolutamente insuficiente" ya que "dejan a muchos centros sin los recursos mínimos para abrir sus instalaciones".

"Un año más comprobamos que la propuesta a penas cumple el 80% de las necesidades reales. El hecho de que la plantilla orgánica y las necesidades reales sean tan dispares crea una serie de distorsiones que en nada benefician a la educación asturiana", han afirmado a través de nota de prensa.

Así, han señalado que esta "irregularidad" afecta al concurso de traslados, a la OPE y a la calidad educativa "porque, en el mejor de los casos, esas plazas se cubren con empleo interino, muchas veces a media jornada y siempre determinado por criterios economicistas y sometidos a la Administración de turno".

También han denunciado que la Consejería no va a cumplir con la exigencia normativa de rebajar la tasa de interinidad al 8%, la reducción de la carga lectiva al cuerpo de maestros o la rebaja efectiva de la ratio del alumnado.