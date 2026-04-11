CCOO celebra en El Natahoyo el 50 aniversario de su constitución como sindicato de clase

GIJÓN, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Xixón ha organizado un acto para celebrar el 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona, en julio de 1976, de las entonces clandestinas Comisiones Obreras, en la que se decidió la conversión del movimiento sociopolítico en un sindicato de clase.

Para ello, han organizado un acto sindical, seguido de una comida de confraternización, este próximo sábado, en el restaurante Savannah, en el barrio de El Natahoyo, como símbolo de unos de los espacios industriales de la ciudad, donde, precisamente, se fundaron algunas de las comisiones obreras clandestinas de la época, especialmente en los astilleros o en las fábricas que había en la zona, según una nota de prensa del sindicato.

El secretario general de CCOO en Gijón, Jorge Espina, ha resaltado la importancia de aquel momento en el que se decidió "transformar aquel movimiento sociopolítico que luchaba contra la dictadura en un sindicato de clase".

Ha resaltado, en este sentido, que se cumplen 50 años de CCOO, también de los primeros bonos, de los primeros sellos, de los primeros carnés repartidos de mano en mano "clandestinamente".

Ha recordado, al tiempo, aquellas reuniones "a escondidas" en el local de la parroquia de Roces, o en el de la sociedad cultural de El Natahoyo, en los prados que rodean Perlora o en los aseos de cualquiera de los talleres o fábricas.

En el evento, se homenajeará a más de 80 mujeres y hombres que formaban parte de la organización en aquellos años, y que siguen participando a día de hoy en la vida del sindicato.

Algunos de ellos participaron en la Asamblea de Barcelona, como Francisco Javier Suárez, Luis Felipe Capellín, Francisco Prado Alberdi o Ángeles Pollo Joglar.

En el acto, que arrancará a las 13.00 horas, intervendrán, además de Espina, el secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, y el histórico dirigente sindical Agustín Moreno.