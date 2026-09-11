CCOO condena la "cobarde y brutal" agresión de San Mateo y pide que no quede impune

Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 11 septiembre 2026 16:51
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   OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

   CCOO ha condenado la agresión sufrida este jueves en el marco de las fiestas de San Mateo de Oviedo y ha trasladado su apoyo y solidaridad a Rubén Rosón, Jorge Fernández y Ama.

   "El fascismo, la violencia y el odio deben quedar atrás", ha señalado el sindicato, que ha calificado los hechos de "acción cobarde y brutal contra la tolerancia".

   CCOO ha reclamado que la agresión, que considera que "no puede quedar impune", y ha expresado su rechazo a cualquier forma de violencia y odio en el marco de las fiestas de San Mateo.

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