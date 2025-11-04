CCOO considera que Asturias aún no se ha recuperado laboralmente de la crisis de 2008

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha emitido este martes una nota de prensa en referencia a los datos del paro del mes de octubre en Asturias conocidos este martes. El sindicato considera que Asturias, a pesar de la mejoría que muestran los datos, no se ha recuperado laboralmente de la crisis económica de 2008.

Marta Fernández, de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Asturias, ha señalado que en este mes se ve también como aumenta el empleo en la enseñanza como consecuencia del inicio de las clases. Esto "muestra la inestabilidad del profesorado de Asturias, que en junio volverá al paro".

Para CCOO es un ejemplo más de la estacionalidad del mercado laboral que tiene como máximo exponente el paro ligado finalización de contratos temporales sujetos a la temporada de verano.

Las cifras del Servicio Público de Empleo en octubre, que dejan 50.889 personas desempleadas en Asturias. Desde CCOO consideran que se necesita un refuerzo de los servicios públicos y de sus plantillas, como generadores de empleo, garantistas de las protección social y pilares del bienestar de Asturias.