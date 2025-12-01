CCOO cree que las cuentas son "expansivas" y permiten avanzar en igualdad, equidad, talento y futuro

Archivo - El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicado CCOO se ha referido al Presupuesto presentado por el Gobierno del Principado y ha indicado que, a falta de un análisis exhaustivo, son unas "cuentas expansivas que deben movilizar recursos en sanidad, educación o dependencia y que nos permitan avanzar en igualdad, equidad, talento y futuro".

"Debemos continuar invirtiendo para crear empleos de calidad y generar riqueza. Asturias tiene importantes problemas sobre la mesa: estos presupuestos van encaminados en la buena dirección, se prioriza la inversión social; sin embargo, problemas como el paro, la precariedad vital , la pobreza, las incertidumbres sobre el futuro industrial de Asturias o el drama de la vivienda requieren ambición, pero también inversión si queremos dar certezas a quien no puede construir ya no un futuro sino un presente en nuestra Comunidad Autónoma", destaca el sindicato.

A juicio del sindicato, la mejor forma de proteger a las personas es invertir en servicios públicos y estos presupuestos deben desplegar el Estado de Bienestar ya no sólo con la inversión social propiamente dicha sino en garantizar, por ejemplo, que el 1% del PIB sea destinado a políticas progresivas de acceso a la vivienda, un problema que cada vez se está agrandando más y que debe solventarse cuanto antes con medidas audaces.

"Con solvencia y capacidad de gestión estos 6.993 millones de euros de presupuesto deben atender a las urgencias reales de Asturias y de la mayoría social. Pero además de aprobadas estas cuentas deben ser ejecutadas; no podemos permitirnos más incumplimientos ni demoras", dice CCOO.