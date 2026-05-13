CCOO denuncia el abandono del Equipo de Orientación del Nalón y exige instalaciones dignas para el próximo curso

Humedades en la sede del Equipo de Orientación del Nalón. - CCOO

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Enseñanza de Asturias ha advertido este miércoles del "abandono" del Equipo de Orientación del Nalón y ha exigido a la Consejería de Educación una solución inmediata ante las condiciones "insalubres e inseguras" de su sede en Ciaño. El sindicato reclama que el próximo curso el profesorado, el alumnado y las familias de la comarca puedan disponer de unas instalaciones dignas y adecuadas para la labor que se desarrolla en este servicio educativo.

La organización recuerda que, a comienzos del actual curso, la Evaluación de Riesgos realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado, en la que participó CCOO, confirmó "graves deficiencias" en el edificio. Entre ellas, destaca importantes problemas de accesibilidad, una entrada que no reúne condiciones adecuadas para personas con movilidad reducida y la ausencia de ascensor o medidas alternativas que garanticen el acceso universal, algo que el sindicato considera "inadmisible" en un equipo que trabaja con alumnado con necesidades específicas.

CCOO señala, además, la existencia de problemas de humedad, deficiencias en el sistema de calefacción, fallos en la instalación eléctrica y ventanas en mal estado, en un local situado en un bloque de viviendas y no en un espacio concebido para uso educativo. A juicio del sindicato, estas condiciones "no son adecuadas ni para las trabajadoras ni para el alumnado y sus familias".

La central sindical critica también la "pasividad" de la Administración y recuerda que, en el marco del Comité de Salud Laboral, la Consejería se limitó a informar de que estaba "estudiando" una nueva ubicación para este servicio. "Nos preguntamos cuántos años más va a necesitar la Administración para concluir algo que resulta evidente: que este espacio no reúne las condiciones mínimas y que las trabajadoras no pueden permanecer en unas instalaciones insalubres y con graves problemas de seguridad", advierte.

El curso se acerca a su fin y, según denuncia CCOO, la Consejería sigue sin presentar ninguna propuesta concreta para resolver la situación. Por ello, el sindicato exige una actuación inmediata que garantice que el Equipo de Orientación del Nalón cuente el próximo curso con unas instalaciones adecuadas a la importancia de la labor educativa y de atención al alumnado y a sus familias que allí se desarrolla.