CCOO dice que las declaraciones de Barbón sobre Itvasa son propias de un neocón y de Ayuso

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha criticado este martes las últimas declaraciones realizadas por el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, tras el fracaso de las negociaciones entre el Ejecutivo, la dirección de Itvasa (empresa pública encargada de realizar las revisiones obligatorias de vehículos en Asturias) y los trabajadores que llevan protagonizando paros desde hace días.

Barbón pidió el viernes a los trabajadores que reflexionasen y advirtió que, de lo contrario, habría que buscar otro modelo que no pasase por lo público.

"Lamentamos las declaraciones del presidente de Asturias, que la hemos tenido que releer varias veces porque parecen más declaraciones de un neocón, de políticas neoliberales, de un gobierno como el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid", ha dicho el sindicalista en unas declaraciones a los periodistas antes de participar en una reunión del sindicato para analizar la situación política, económica y sociolaboral.

"No se puede chantajear a la plantilla de trabajadores y negándoles un derecho fundamental como la huelga; se negocia con huelga o sin huelga, se negocian con movilizaciones o no, pero se negocia y, por lo tanto, llamamos al Gobierno de Asturias a recapacitar, a sentarse a la mesa de negociación las horas que sean necesarias para alcanzar un acuerdo que permita dar salida a un conflicto cuyo único responsable es el Principado de Asturias porque lleva cuatro años mintiendo a los trabajadores con un acuerdo firmado de reducción de la jornada laboral que no acaba de cumplirse", ha señalado.

MAPA SANITARIO

Zapico también se ha referido al nuevo proyecto de mapa sanitario que impulsa el Principado, que deja en tres el número de áreas sanitarias (actualmente son ocho).

Según el responsable de CCOO en Asturias, aún es pronto para tener una posición en firme porque el documento que ha hecho público la Consejería de Salud "está lleno de inconcreciones". Considera que es necesario negociar y dialogar para llegar a las cuestiones concretas. Desde CCOO se plantean como objetivo aumentar la cantidad de servicios y reducir la lista de espera.

"Nosotros entendemos que si el acuerdo va en la línea de reducir las personas de alta dirección y aumentar los profesionales, será una buena reforma y si va en la línea contraria de aumentar la burocracia, pues no habrá acuerdo", ha advertido.