CCOO exige "mano dura" con los empresarios que obstruyan el trabajo de los inspectores laborales

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha exigido este domingo "mano dura" con los empresarios que obstruyan el trabajo de los inspectores laborales.

Manzano se ha pronunciado en estos térmions después de los últimos datos ofrecidos por el Principado de Asturias y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El sindicalista ha considerado "gravísimo" que se constate este año un 24 por ciento más de casos en la obstrucción de la actividad de la Inspección en unos momentos en los que las tasas de siniestralidad resultan "intolerables".

"Detrás de esto se esconde el que muchos empresarios pretenden que la Inspección no pueda realizar su trabajo como autoridad laboral y exigimos mano absolutamente dura con estos empresarios que esconden tanto esos casos de irregularidades en el trabajo como cuestiones de seguridad y salud laboral", ha comentado.

Según Manzano, los datos confirman la necesidad de que el Principado cuente con un mayor número de inspectores para hacer cumplir la ley a "todo ese colectivo de empresarios que lo único que hacen es lucrarse a costa de la seguridad".

"Nos parece especialmente preocupante que sigan apareciendo casos tan numerosos de falsos autónomos porque es otro de los elementos que contribuye a esa precariedad", ha añadido.