CCOO exige al Principado que lidere una "fuerte movilización social" en defensa de las infraestructuras asturianas

Archivo - El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, antes de reunirse con la consejera de Transición Energética, Belarmina Díaz. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha reclamado este viernes al Gobierno del Principado, y en particular a su presidente Adrián Barbón, que lidere una "fuerte movilización" social en defensa de las infraestructuras asturianas y para exigir la supresión del peaje del Huerna.

"El agravio con Asturias debe acabar ya. No somos ni más ni menos que otras comunidades", ha señalado el secretario general del sindicato, José Manuel Zapico, que insiste en que "esto es una cuestión de dignidad".

Tras lo que consideran "un varapalo" por el incumplimiento del compromiso con la Unión Europea en relación con el peaje, desde CCOO se ha pasado "del hartazgo a la indignación". En ese sentido, Zapico reclama al Gobierno asturiano que se ponga "al frente de la pancarta" para exigir "lo que es de justicia".

El sindicato denuncia que las infraestructuras en Asturias "son historias interminables de incumplimientos o de obras eternas", y critica la falta de soluciones reales. "Lo único que escuchamos es un reparto de culpas", ha lamentado Zapico, quien califica el mantenimiento del peaje como "un atraco permanente".