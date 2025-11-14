CCOO exige al Principado soluciones inmediatas ante los problemas generados por las obras en el CP Montevil

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha emitido este viernes una nota de prensa en la que alerta de "graves deficiencias" e "incumplimiento de las condiciones de seguridad y salud laboral" que estarían sufriendo docentes y alumnado del colegio público (CP) Montevil de Gijón debido a las obras de construcción de la nueva escuela infantil de 0 a 3 años.

Los trabajos, señalan desde el sindicato, afectan directamente al funcionamiento diario del segundo ciclo en parte de cuyo edificio se están ejecutando.

El sindicato exige a la Consejería de Educación la adopción de medidas urgentes para garantizar el correcto funcionamiento del centro.

Para CCOO, que aporta fotografías de lo que está sucediendo, las condiciones actuales son "inaceptables", con "ruido excesivo" o falta de baños adecuados. A esto se suman problemas de suministro de electricidad en una parte del edificio y la presencia de "polvo constante" en el vallado donde el alumnado hace el recreo. Además, la obra dificulta el acceso y traslado del alumnado al centro cuando este llega tarde.

CCOO critica tambén la "falta de transparencia" en la planificación y exigen conocer tanto el proyecto de la escuela de 0 a 3 años como el anunciado segundo proyecto destinado a rehabilitar el edificio de segundo ciclo tras la primera obra.