CCOO mantiene la convocatoria de huelga para el 8 de octubre en el servicio de acompañamiento del transporte escolar

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO mantiene la convocatoria de huelga en el servicio de acompañamiento del transporte escolar gestionado por la empresa Externa de Servicios para el próximo martes 8 de octubre.

Según informan desde el sindicato, la reunión en el SASEC ha finalizado "sin avenencia al no aceptar la empresa la totalidad de las reclamaciones realizadas por CCOO".

"Únicamente, acepta recuperar salario y cotización del fin de semana siguiente a la finalización del curso escolar", dicen, apuntando desde CCOO que también consideran "línea roja" tanto "recuperar los días de vacaciones de la misma nómina de junio supuestamente disfrutados y no generados, cuando esos días no tienen la consideración de vacaciones sino de no lectivos y el personal queda a disposición de la empresa para, por ejemplo, realizar formación".

También piden anular las modificaciones de jornada comunicadas a principio de curso y dotar al personal de un teléfono para poder realizar el servicio y la atención a familias y centro educativo. "Trasladaremos esta situación a la Consejería de Educación, máxima responsable del servicio", advierten desde CCOO.