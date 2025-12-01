CCOO rechaza la OEP docente de 2025 para aumentar la interinidad en Asturias

Archivo - El secretario general del sindicato de enseñanza de CCOO Asturias, Borja Llorente - EUROPA PRESS - Archivo

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha expresado su rechazo a la Oferta de Empleo Público (OEP) docente aprobada para 2025 por el Gobierno del Principado, que asciende a 477 plazas y ha sido criticada por todas las organizaciones sindicales, considerando que aumentará la tasa de interinidad en el cuerpo de Maestros.

CCOO señala que la convocatoria prevista solo cubrirá parcialmente las vacantes generadas en el año, dejando sin reponer al menos 74 plazas, que serán ocupadas por personal interino, y postergando 232 plazas de la OEP 2025 hasta 2028.

El sindicato advierte de que esta fórmula implica un aumento de la temporalidad, superior al 25% del total de la plantilla, y contradice los esfuerzos normativos nacionales y europeos destinados a reducir la precariedad en el sector educativo.

La organización exige que en la próxima convocatoria de oposiciones, prevista para 2026, se incluyan tanto las 324 plazas pendientes de 2024 como las 232 de 2025, "única vía", según CCOO, para garantizar la estabilidad y la calidad del sistema educativo asturiano.