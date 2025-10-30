CCOO, UGT y CSIF se movilizan en Oviedo para exigir mejoras para los trabajadores públicos

OVIEDO/MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF iniciaron este jueves, 30 de octubre, un calendario de movilizaciones en toda España para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva, que está impidiendo un nuevo acuerdo de subida salarial para los trabajadores públicos, y bajo la amenaza de que si el Ministerio de Función Pública mantiene su actitud de no negociar, irán a huelga en diciembre.

Bajo el lema 'Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos', en Asturias la concentración tuvo lugar en Oviedo, frente a la sede de Delegación de Gobierno.

Desde CCOO, UGT y CSIF han avisado de que esta campaña de movilizaciones será "ascendente" y en noviembre se irá a una "gran movilización" en Madrid sin descartar ningún escenario.