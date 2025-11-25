CCOO y UGT exigen responsabilidades y un pacto de Estado contra la siniestralidad tras los últimos accidentes mineros

Concentración contra la siniestralidad laboral en Oviedo tras el accidente minero en Vega de Rengos - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han protagonizado este martes una nueva concentración contra la siniestralidad laboral, tras el accidente que se registró el viernes pasado en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) en el que fallecieron dos mineros, uno de 32 y otro de 42 años. Han cortado el tráfico y han guardado un minuto de silencio. Previamente, en un comunicado los sindicatos han exigido responsabilidades y han pedido un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral.

Han dicho que el sector de la minería, tras su desmantelamiento, está "bajo mínimos" con una tasa de mortalidad laboral "absolutamente desorbitada y propia del siglo XIX".

Los sindicatos han insistido en que no se puede entender y es absolutamente injustificable que ante hechos como estos se diga que nadie tiene responsabilidad en que una persona no vuelva a su casa por haber perdido la vida en el trabajo.

"Tenemos que decirlo alto y claro, todos los accidentes deben ser exhaustivamente investigados y delimitadas las responsabilidades que correspondan con el objetivo fundamental de que jamás vuelvan a repetirse", han recalcado.

Asimismo, han exigido "que se dejen de emplear términos como desgracia casualidad lo que sin duda es fruto de negligencia y de incumplimiento de la legislación para justificar lo injustificable".

En este sentido, UGT y CCOO han apelado "a la responsabilidad de la clase política y de responsables de todas las administraciones a que pongan los medios y recursos necesarios para la vigilancia de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras".

"No hay empresas buenas ni empresas malas. Hay condiciones de trabajo dignas y seguras o hay muertes y trabajo y precariedad", han subrayado.

CCOO y UGT reclaman pacto de Estado contra la siniestralidad laboral que tenga como eje centrar la lucha contra los accidentes en el trabajo, el refuerzo de la cultura preventiva y las inversiones necesarias.

"NO ES FRUTO DE LA CASUALIDAD"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, dijo este lunes que las primeras investigaciones apuntan a que lo ocurrido en la mina de Vega de Rengos se debió a un desprendimiento fortuito e imprevisto.

En declaraciones a los periodistas tras participar en la concentración, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha pedido a la clase política "especial responsabilidad" y que no "banalicen" las circunstancias en las que se producen las muertes.

Manzano ha insistido en que los accidentes no son fruto de la casualidad. "Nos parece una imprudencia grave que banaliza situaciones tan dramáticas como la que hoy nos lleva a estar aquí y que hacen que la sociedad las asuma como normales", ha advertido.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT Asturias, Marino Fernández, ha reclamado "más recursos, tanto humanos como económicos" para la inspección de trabajo, con el fin de que los inspectores puedan "estar en los tajos, vigilando que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales".

"Los empresarios no están cumpliendo con la ley de prevención de riesgos laborales y estos empresarios tienen que ser gravemente sancionados. No puede seguir así, no podemos estar aquí todos los meses confrontándonos por un trabajador fallecido", ha afirmado Fernández tras participar en la concentración.