CCOO valora que el Gobierno retire el proyecto de Ley de Salud Escolar y pide claridad en el nuevo texto

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha valorado positivamente el compromiso del Gobierno de Asturias de retirar el actual texto del proyecto de Ley de Salud Escolar y realizar una nueva propuesta incluyendo las alegaciones realizadas por las organizaciones sindicales.

"El personal educativo no asumirá tareas que corresponden al personal sanitario", ha asegurado el Sindicato, que ha destacado que estas tareas serán desarrolladas por las Unidades Territoriales Comunitarias del SESPA, con una dotación de 30 profesionales que garantizarán la adecuada atención ante cualquier eventualidad en los centros educativos.

Además, CCOO ha solicitado que "cualquier formación en materia de salud escolar que la Administración considere obligatoria sea desarrollada en horario de permanencia en el centro educativo y no fuera del horario de trabajo de los docentes, y que en el nuevo proyecto de ley se incluyan definiciones de todos los términos que garanticen que no existan ambigüedades en su interpretación y desarrollo posterior".

"CCOO mantendrá una actitud vigilante ante la redacción del nuevo texto y aunque aplaudimos el paso dado, mantenemos nuestro compromiso de analizar con máxima atención el nuevo borrador de la ley para garantizar que las enmiendas acordadas se trasladan fielmente al texto legal, sin ambigüedades ni grietas que puedan volver a general inseguridad", ha insistido el Sindicato.

Las Consejeras de Salud y Educación se han reunido este martes con los sindicatos integrantes de la Junta de Personal Docente y han anunciado la retirada del actual texto de proyecto de Ley de Salud Escolar y la elaboración de una nueva propuesta.