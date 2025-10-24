CCOO ve "decepcionante" la evolución del mercado laboral en los últimos meses

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha emitido este viernes una nota de prensa relativa a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que señalan que el paro subió en 1.600 personas en Asturias durante el tercer trimestre hasta los 42.800 desempleados, un 3,9% más que el trimestre anterior.

A juicio de María José Gutiérrez, de la comisión ejecutiva de CCOO Asturias, la evolución del mercado laboral en los últimos meses ha sido "decepcionante", aunque la comparativa con el verano anterior es favorable.

"Se pierde empleo y aumenta el paro, algo poco habitual tratándose de los meses de verano, y lo hace más que ninguna otra comunidad autónoma. La destrucción de empleo se localiza en los servicios y en la industria, lo cual es especialmente preocupante tratándose del pilar de nuestro modelo productivo. Perder 3.900 empleos en la industria en tres meses resulta alarmante", ha dicho.

En términos interanuales, ha añadido, la evolución es más favorable, con 9.100 personas ocupadas más que en el verano de 2024, pero desde CCOO indican que es gracias exclusivamente a los servicios, ya que el empleo desciende en el resto de los sectores, lo cual "es un mal síntoma".

No obstante, desde el sindicato hablan de mejoría en la calidad del empleo. "Al aumento del empleo y el descenso de la temporalidad ha contribuido el sector público, con mayor estabilidad. El paro apenas se reduce porque la creación de empleo coincide con el aumento de la población activa. En conjunto la evolución del mercado laboral asturiano ha sido más discreta que en el resto del país", ha dicho Gutiérrez.

"Asturias tiene que esforzarse más para dar empleo decente, estable y con derechos a quien lo necesita. 42.800 personas en paro es una cifra inasumible. El reto debe ser el pleno empleo", ha concluido.