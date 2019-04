Centenares de personas reclaman en Gijón la oficialidad del asturiano en esta próxima legislatura

Publicado 06/04/2019 19:33:36 CET

OVIEDO/GIJÓN, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas han participado este sábado en la manifestación celebrada en Gijón para reclamar la oficialidad del asturiano en esta próxima legislatura. "Nuestros representantes políticos no pueden seguir mirando al pasado. Es inaceptable, es irresponsable y, sobre todo, es injusto. Aquí estamos para recordárselo. Se resume en una palabra: ¡¡Oficialidad!!", han señalado desde la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana a través del manifiesto de la movilización.

Así, han incidido en que el movimiento por la oficialidad del asturiano ha demostrado ser "paciente" pero también "necio" exigiendo lo que considera un "derecho irrenunciable". "Los compromisos políticos hay que cumplirlos", remarcan, en referencia al acuerdo interno de la FSA-PSOE para abordar la oficialidad en la reforma del Estatuto de Autonomía, en la línea de lo defendido por otras formaciones como IU y Podemos.

"Las fuerzas que salgan de las elecciones autonómicas de mayo tienen que asumir de una vez la obligación que les corresponde: conservar nuestras lenguas propias y garantizar los derechos lingüísticos de sus hablantes. Y eso en la Constitución se llama oficialidad", remarcan.

Además, han aprovechado para referirse a quienes dicen que la reivindicación de oficialidad la mueve "el interés". "Mala inversión hicimos entonces en estos 40 años. Cuatro décadas de labor en la sociedad asturiana, de actividades, de campañas ciudadanas, de conciertos, de manifestaciones, de reivindicación seguida y constante... Generaciones de gente comprometida en esta lucha... Y resulta que lo hacíamos por el dinero. Piensa el ladrón que todos son de su condición", apuntillaron.

Al respecto, han defendido que se trata de una lucha "democrática" que reclama "libertades ciudadanas". "No queremos ser menos que nadie y tampoco más que nadie. Y eso lo llevamos a la práctica con otra lengua minorizada de esta tierra, el gallego-asturiano, para el que pedimos el mismo reconocimiento legal que para el asturiano", han añadido.

Así, han argumentado que la raíz del problema está en que una lengua minorizada "no puede sobrevivir si les condiciones sociales hacen que padres y madres no la trasmitan ya a sus hijos". "Romper la trasmisión generacional es la muerte para cualquier lengua. Si no hay enseñanza, medios de comunicación, uso institucional... es imposible que en la sociedad actual pueda sobrevivir mucho tiempo", advierten.

Por ello, han reiterado su reclamación de la oficialidad como marco jurídico necesario. "Es el que la Constitución española establece para el castellano, para garantizar que todos los ciudadanos lo conozcan y lo hablen. Eso está asegurado. El castellano no corre ningún peligro de desaparecer en ningún sitio del Estado", sostienen, resaltando que la Constitución también señala en su artículo 3.2 que ese marco jurídico lo hay que aplicar a las demás lenguas. "Se aplicó en Galicia, en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en las Islas Baleares y en Valencia", resaltan exigiendo también su aplicación en Asturias para la oficialidad del asturiano.