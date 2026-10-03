El Centro Niemeyer exhibe 102 obras de 38 artistas en la primera exposición fundacional del CNF

La exposición 'Constelaciones fotográficas. Pensar desde las imágenes', en el Centro Niemeyer. - CARRANZA

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer de Avilés acogerá hasta el 31 de enero de 2027 la exposición 'Constelaciones fotográficas. Pensar desde las imágenes', primera exposición de la colección fundacional del Centro Nacional de Fotografía (CNF).

La exposición, organizada en colaboración con el propio Centro Niemeyer, reúne 102 obras de 38 artistas para ofrecer un recorrido representativo por la fotografía española contemporánea.

La selección incluye obras de los 32 artistas reconocidos hasta la fecha con el Premio Nacional de Fotografía, entre los que se encuentran Gabriel Cualladó, Cristina García Rodero, Joan Fontcuberta, Alberto García-Alix, Chema Madoz, Ouka Leele, Isabel Muñoz, Cristina de Middel, Jorge Ribalta o Carmela García. Asimismo, la muestra ha incorporado trabajos de la Premio Velázquez de Artes Plásticas Marisa González y de creadores de nuevas generaciones como Yolanda del Amo, Paula Anta, Mar Sáez, Jorge Yeregui y Jon Cazenave.

Tras su estancia en Avilés, la exposición iniciará una gira por distintas ciudades españolas, con Salamanca como primera parada confirmada en 2027.