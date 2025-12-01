El Centro Sociocultural de Llaranes celebra la Navidad con talleres creativos y una gran fiesta

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Sociocultural José Ángel del Río Gondel, de Llaranes, ha preparado una programación pensada para disfrutar en comunidad de estas navidades, con propuestas que potencian la creatividad.

Según ha informado el Ayunamiento de Avilés, la programación arrancará el miércoles 17 con la celebración en el centro de su Fiesta baile de Navidad, a partir de las 17.00 horas, una de las actividades más esperadas del mes. La fiesta será totalmente abierta para todas las personas que deseen participar en cualquier momento de la tarde.

El lunes 22 se desarrollarán dos actividades centradas en la Navidad: de 11.00 a 13.00 se celebrarán los talleres infantiles de conciliación familiar organizados por el AMPA Apolinar García Hevia, una cita pensada para que los más pequeños se sumerjan en la magia de estas fechas, y a las 17.00 horas tendrá lugar un taller de manualidades navideñas.

La programación se cerrará el día 30, a las 11.00 horas con un taller de galletas navideñas, una propuesta pensada para compartir recetas, aromas y momentos especiales. Todas las actividades son gratuitas, pero es necesaria inscripción en el centro salvo que se especifique que la entrada es libre. Por otra parte, continúan las actividades regulares del centro. Desde octubre hasta junio se realizan en el centro los siguientes talleres propios que son gratuitos y para participar es necesario inscribirse en el propio centro.