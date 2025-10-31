La CHC amplía la EDAR de Maqua para mejorar el tratamiento de aguas residuales salinas

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico está ejecutando las obras de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Maqua, en Asturias, con el objetivo de optimizar el tratamiento de aguas con un alto contenido salino y adecuar la instalación a las nuevas exigencias ambientales derivadas de la reclasificación del mar Cantábrico como zona normal.

El proyecto, adjudicado el pasado 9 de abril a la UTE formada por Espina Obras Hidráulicas, Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense y Alvargonzález Contratas, cuenta con una inversión de 59,2 millones de euros, y un plazo de ejecución de 36 meses. La actuación beneficiará a los concejos de Avilés, Gozón, Corvera y Castrillón, dando servicio a una población equivalente a cerca de 256.000 habitantes.

La Confederación ha informado de que las mejoras incorporan procesos físico-químicos, biológicos y de decantación destinados a elevar la calidad del vertido final, así como la reutilización de tanques existentes para permitir la mezcla y tratamiento biológico de aguas con distintos niveles de salinidad. Además, se refuerzan los sistemas para gestionar episodios de lluvia, evitando el vertido de caudales no tratado adecuadamente.

El proyecto también contempla medidas para aumentar la eficiencia energética mediante la producción y aprovechamiento de biogás, junto a nuevas soluciones para el control de olores basadas en sistemas biológicos como el biotrickling y en mejoras de la obra civil.

Según la Confederación, esta actuación representa un avance relevante en la gestión sostenible del agua y refuerza su compromiso con la protección medioambiental y la mejora de la calidad de vida en el entorno del litoral asturiano.