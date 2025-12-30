Ciencia apoya con 5,46 millones 88 proyectos innovadores con aplicación y usos de Inteligencia Artificial

Archivo - El Principado destina un millón al programa 'Jovellanos' para fomentar la incorporación de personal investigador - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Agencia Sekuens, ha concedido 5,5 millones para apoyar el desarrollo de 88 proyectos de I+D+i impulsados por otras tantas empresas asturianas, muchos de ellos vinculados a la aplicación y usos de la Inteligencia Artificial (IA), el mantenimiento predictivo o el aprendizaje profundo (deep learning).

La inversión procede del propio presupuesto de la Agencia Sekuens y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La resolución con los beneficiarios y la tipología de los proyectos aprobados puede consultarse en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).

Las actuaciones subvencionadas las han promovido 86 empresas y movilizarán 14,7 millones de inversión privada. Esto supone que por cada euro de aportación pública se impulsan cerca de tres de inversión en pymes y grandes empresas, lo que pone de manifiesto la capacidad tractora de estas ayudas en la innovación del tejido productivo regional.

La convocatoria está dirigida a pymes y grandes empresas y tiene como objetivo impulsar proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad alineados con las prioridades de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente S3, que busca mejorar la competitividad y la diversificación económica de Asturias.

Los proyectos aprobados abarcan ámbitos tecnológicos y científicos estratégicos, con iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial y la digitalización industrial, la industria avanzada, la transición energética, la biotecnología y la salud, los nuevos materiales y la sostenibilidad ambiental, entre otros.

Entre los múltiples proyectos figuran algunos relacionados con la gestión inteligente de flotas, la detección de anomalías en reservas y cancelaciones, la predicción de la calidad del chorizo o la aplicación del Internet de las Cosas (IoT) y el aprendizaje profundo (deep learning) en la prevención de incendios. También recibirán respaldo iniciativas para la predicción de posibles defectos en el software, el análisis del impacto biomecánico de la pisada según el calzado y la morfología del usuario, o la optimización del triaje hospitalario mediante Inteligencia Artificial.

COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS

Uno de los elementos clave de esta convocatoria es que impulsa la cooperación entre empresas y centros de investigación. En 2025, 40 empresas han iniciado proyectos en colaboración con agentes del sistema científico-tecnológico, lo que favorecerá la transferencia de conocimiento y la incorporación de capacidades avanzadas de I+D+i a la actividad empresarial.

Los proyectos pueden ejecutarse de forma individual o colaborativa y desarrollarse directamente por la empresa o mediante la subcontratación a proveedores externos de I+D, en función de las características de cada iniciativa. Entre los gastos subvencionables se incluyen, entre otros, personal técnico, activos fijos, colaboraciones externas y adquisición o protección de patentes.