Ciencia cree que el eclipse solar total convertirá Asturias en "referente internacional para la divulgación"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en la jornada de divulgación sobre el eclipse solar del 12 de agosto "El cielo desde el Paraíso. El eclipse en Asturias 2026", celebrada hoy en Luarca. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha asegurado este jueves en Luarca que el eclipse solar total del próximo 12 de agosto "supone una oportunidad histórica para situar Asturias en el centro de la divulgación científica y acercar el conocimiento a toda la ciudadanía a través de una experiencia única y compartida".

Durante una jornada divulgativa dedicada a este acontecimiento celebrada en Valdés, Sánchez ha subrayado que la comunidad reúne unas condiciones privilegiadas para la observación, ya que todo el territorio se encuentra dentro de la franja de totalidad, lo que permitirá contemplar el eclipse en condiciones extraordinarias desde cualquier punto del Principado, según ha explicado el Principado en nota de prensa.

El Gobierno de Asturias ha subrayado la importancia de planificar la observación con antelación y la necesidad de utilizar gafas homologadas y seguir las recomendaciones de las autoridades científicas y sanitarias.

Sánchez ha indicado que el próximo 12 de agosto será una jornada "histórica", ya que el eclipse será el primero visible en la península Ibérica desde 1905 y no volverá a repetirse en Asturias hasta dentro de más de un siglo. "Estamos ante un acontecimiento científico de primer nivel, pero también ante una oportunidad para compartir conocimiento, despertar la curiosidad y reforzar el vínculo entre la sociedad y la ciencia", ha valorado.

El consejero ha añadido que el eclipse constituye una "oportunidad única" para despertar vocaciones científicas entre la juventud y para proyectar la imagen de Asturias como territorio comprometido con el conocimiento, la investigación y la innovación. "Queremos que este acontecimiento deje una huella que vaya más allá de una fecha concreta y contribuya a despertar el interés por la ciencia y las tecnologías del futuro", ha apuntado.

Por último, ha subrayado el creciente desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas del Principado, así como la apuesta estratégica de su departamento por el desarrollo de un ecosistema público-privado vinculado a la industria aeroespacial, que tendrá un peso muy relevante en la economía en los próximos años.