Ciencia destina 300.000 euros al nuevo 'Plan Renove' de calderas y calentadores a gas

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha puesto en marcha el nuevo 'Plan Renove' de ayudas a la sustitución de calderas y calentadores a gas natural, dotado con 300.000 euros. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica hoy esta convocatoria de subvenciones, que pueden solicitarse desde mañana y que se dirigen a todas las personas físicas que deseen cambiar uno de estos equipamientos a gas con más de doce años de antigüedad, que no cuente con dispositivo antirrevoco o se acredite suficientemente que existen condiciones de riesgo mediante un informe de un instalador autorizado.

Este apoyo económico, que oscila de los 300 a los 450 euros por beneficiario, en función del equipo que se vaya a instalar, también permitirá el cambio de calderas y calentadoras de segundas viviendas si están ubicadas en Asturias.

La consejería calcula que, con estas subvenciones, se sustituirán más de 600 de esos equipos por otros más seguros, más eficientes desde el punto de vista energético y menos contaminantes.