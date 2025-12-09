Cierre total de la ruta del Cares por desprendimiento

Desprendimiento en la Ruta del Cares. - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad del Principado de Asturias ha informado este martes del cierre total de la ruta del Cares tras registrarse un desprendimiento de rocas en la vertiente leonesa, en el tramo comprendido entre Caín y el Puente de Los Rebecos.

Según los primeros datos, la caída de varias rocas ha provocado el derrumbe prácticamente completo de la superficie del camino en ese punto.

Personal técnico se encuentra ya en la zona para evaluar el alcance de los daños y determinar las actuaciones necesarias.