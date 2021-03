El cierre del turismo rural en Semana Santa es "un nuevo ataque" de Barbón (PSOE) al sector, dice el PP

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que la decisión del Gobierno asturiano de prohibir el turismo interior en Semana Santa y de cerrar los alojamientos turísitcos es "otro ataque frontal" del presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, al sector turístico y a los empleos que genera.

En palabras del diputado del PP responsable de Turismo, José Felgueres, el Ejecutivo regional "está empeñado en criminalizar y en culpabilizar a hosteleros y hoteleros de los distintos brotes de la pandemia, a pesar de que el verano pasado los alojamientos demostraron ser ejemplares a la hora de aplicar las medidas sanitarias y los protocolos en sus negocios, donde no se produjo ningún brote".

En unas declaraciones distribuidas por el partido, el parlamentario 'popular' reta a Barbón a explicar la medida y detallar los supuestos "criterios sanitarios" en los que se basa para cerrar este sector "que nadie entiende y que acabará suponiendo la ruina para muchas familias asturianas".

Felgueres pide al presidente que justifique "qué problema añadido supondría que cualquier asturiano que se desplace a comer fuera de su municipio decidiese quedarse a dormir".

Recuerda que Asturias es la única comunidad de España que no permite el turismo interno en la actualidad, y se pregunta si es que el presidente asturiano dispone de informes distintos a los que manejan sus homólogos en el resto de España.

La imposición de estas restricciones pone de manifiesto, en opinión de Felgueres, un desconocimiento "y una falta de empatía total hacia este sector" por parte del Gobierno asturiano que no parece ser consciente de la situación "extremadamente crítica" que están atravesando las empresas turísticas de nuestra región.

Además, el diputado indica que las pérdidas de ingresos de las pequeñas empresas turísticas asturianas por esta "injustificada" decisión, serán muy superiores al importe de las ayudas COVID prometidas por el Gobierno, "que no acaban de llegar y que no garantizarán la supervivencia de un sector que ahora mismo está abocado a la ruina por no haber podido trabajar desde el pasado mes de octubre".

En este sentido, califica de "contradictorio" que la Consejería anuncie los Bonos descuento Asturpass, para fomentar el turismo interior "y que después no permitan a quienes compraron esos bonos utilizarlos cuando deseen, al ser la única comunidad de España que prohíbe este tipo de turismo".