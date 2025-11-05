Cinco autocares de ALSA promocionarán la ciudad por España en el marco de una campaña turística

Presentación de la nueva campaña turística de Gijón en autobuses vinilados de ALSA. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este miércoles una campaña turística por la que, entre otras acciones, cinco autocares de ALSA promocionarán la ciudad en distintos puntos de la geografía española.

Pumariega, en declaraciones a los medios de comunicación en la plaza Mayor junto a uno de los autocares envuelto en un vinilo con una imagen del mar y el logo de Visita Gijón, sociedad turística del municipio, ha resaltado que gracias a esta campaña van a llegar a donde viene el 80 por ciento de los turistas que vienen a la ciudad.

La edil ha aclarado que, si bien es cierto que tienen puesto mucho el foco en el mercado internacional de turismo y también en la línea estratégica de promocionar los congresos, eventos profesionales, reuniones, no pueden olvidarse que el 80 por ciento del turismo que viene procede de la mitad Norte de España.

Por este motivo, este acuerdo de colaboración con la empresa ALSA les permitirá promocionar Gijón como destino turístico en las principales ciudades.

Ha explicado, asimismo, que dentro de esta campaña hay varias acciones publicitarias, aunque "la principal y más llamativa" son los autobuses vinilados.

En total son cinco autobuses que estarán al completo cubiertos por un vinilo con la publicidad de Visita Gijón, pero habrá también cuatro traseras que tendrán la publicidad.

Según Pumariega, estos autobuses van a estar circulando en las líneas de Madrid-Asturias, Madrid-País Vasco y Vigo-Irún durante dos meses, a partir de la próxima semana.

Esto supone que van a recorrer más de 180.000 kilómetros, que son dos horas de exposición y, de acuerdo a estimaciones, generará aproximadamente unos tres millones de impactos mensuales.

Aparte de esta acción, se promocionará la ciudad en 15 pantallas que van a estar ubicadas en once estaciones de autobuses en las que destacan Madrid, Alicante, Barcelona, Zaragoza, Coruña, Granada, Valencia y Oviedo.

Pumariega ha incidido en que esto va a generar casi un millón y medio de impactos publicitarios. Se suma a ello la campaña que va a hacer en sus redes sociales ALSA, donde va a destacar todos los atractivos de la ciudad para darla a conocer a potenciales turistas.

Con todo, ha opinado que es una campaña diferente, pero creo que además va a ser "muy vistosa" y que va a tener mucho impacto visual. Ha resaltado, en este sentido, el hecho de que es una campaña "muy simple", con el Visita Gijón bien grande en rojo sobre la imagen del mar.

A este respecto, ha opinado que el mar es algo que los turistas de muchas de las ciudades interiores vienen a buscar a una localidad costera como es Gijón. La campaña, asimismo, suma un presupuesto de 14.000 euros más IVA.

El gerente de Contrato Asturias de ALSA, Quintín Fernández, por su parte, ha destacado que están encantados y orgullosos de poder llevar por toda España, sobre todo por la zona Norte, la marca de Gijón.