Cinco diseñadores asturianos participarán en la 'Green Fashion Week Milano' de moda sostenible

Presentación de la iniciativa. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco diseñadores asturianos participarán el próximo 23 de septiembre en la 'Green Fashion Week Milano', en Italia, un encuentro internacional de moda sostenible, con una selección de piezas de moda regenerativa impulsadas a través del proyecto 'Raíces-Veta', una iniciativa respaldada por la Dirección General de Agenda 2030 del Principado.

Las creaciones forman parte de la colección presentada el pasado 11 de septiembre en el pozo Santa Bárbara de Turón, en Mieres, donde se mostraron los trabajos de 22 diseñadores y creadoras. La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, ha destacado este jueves que "el salto de Turón a Milán permitirá mostrar fuera de Asturias la capacidad creativa del sector y su vinculación con las nuevas corrientes internacionales de la moda sostenible".

"Estamos llevando el talento asturiano a uno de los grandes escaparates mundiales de la moda, demostrando que desde Asturias también se puede innovar y liderar propuestas vinculadas a la economía circular y a la reutilización de materiales textiles", ha añadido durante la presentación, en la que González ha estado acompañada por el director general de Agenda 2030, Juan Ponte; el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y la impulsora de 'Raíces-Veta', Virginia Abzueta.