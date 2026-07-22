Los Cines Embajadores Foncalada proyectan este jueves la ópera Aida dentro del festival óh!pera Summer

TEATRO ANTICO TAOARTE AIDA - ANTONIO PARRINELLO

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo proyectarán este jueves la producción de Aida de Giuseppe Verdi filmada en el Teatro Greco de Taormina (Sicilia), dentro de la cuarta edición del festival óh!pera Summer.

Según ha informado la organización, la proyección, de 149 minutos y cantada en italiano, constituye el segundo título del ciclo tras Tosca. La producción, dirigida escénicamente por Enrico Castiglione, cuenta con las interpretaciones de Salvatore Licitra, Isabelle Kabatu, Rossana Rinaldi y el barítono español Juan Pons, bajo la dirección musical de Fabio Mastrangelo.

La sesión forma parte de un festival que acerca a las salas de cine producciones operísticas grabadas en escenarios al aire libre de distintos festivales internacionales.