La circulación en ocho puertos de montaña asturianos requiere el uso de cadenas

Archivo - Nieve en un puerto asturiano, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La circulación en ocho puertos de montaña asturianos está condicionada por la nieve caída en las últimas horas y requiere el uso de cadenas para circular.

Según información del Servicio de Emergencias del Princiapdo de Asturias, se trata de los puertos de San Isidro (Aller), Leitariegos (Cangas del Narcea), Tarna (Caso), Cerredo (Degaña), Valdeprado (degaña), Somiedo (Somiedo), San Lorenzo (Somiedo) y Ventana (Teverga).

Además, según la información referida, permanece cerrado al tráfico el tramo de la LN-8 que une Tuíza con el Puerto de La Cubilla.