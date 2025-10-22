La ciudad acogerá la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos

Archivo - Antigua Universidad de la Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

Susana Pinheiro, responsable de desarrollo empresarial en UPTEC - Universidade do Porto, dará la ponencia inaugural

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gijón será la sede de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), un encuentro de referencia nacional que este año se celebrará bajo el lema 'Economía Azul 5.0: Innovación, Talento y Sostenibilidad para un Futuro Inteligente del Litoral'.

Organizada por APTE y Gijón Impulsa, como ente gestor del Parque Científico Tecnológico de Gijón, la conferencia tendrá lugar los próximos 5 y 6 de noviembre en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.

El evento reunirá a representantes de parques científicos y tecnológicos de toda España, así como a expertos internacionales en innovación, desarrollo sostenible y economía azul, según una nota de prensa de Gijón Impulsa.

Además de abordar los retos de futuro del litoral y el papel de la innovación en la transformación territorial, el evento conmemorará los 25 años del Parque Científico Tecnológico de Gijón.

La vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha resaltado que "la Economía Azul 5.0 representa una gran oportunidad para Gijón, una ciudad con una clara vocación costera, innovadora y sostenible".

"Apostamos por un modelo de desarrollo que genera empleo de calidad y está alineado con sectores estratégicos como la tecnología, la investigación marina y la transición ecológica", ha sostenido.

Unido a ello, ha destacado que el PCTG y la Milla del Conocimiento 'Margarita Salas' cuenta con espacios "donde el talento, la empresa y la ciencia se encuentran para construir el futuro de nuestro territorio", ha señalado la edil.

Es por ello que ha considerado que celebrar en Gijón la XXIII Conferencia Internacional de APTE, justo cuando el Parque cumple 25 años, "es una excelente forma de visibilizar todo ese potencial y de seguir proyectando a Gijón como un referente nacional en innovación y economía azul".

VISIÓN DE FUTURO

En cuanto al programa, la jornada previa del 5 de noviembre incluirá reuniones internas de la red APTE, una mesa redonda sobre infraestructuras de I+D+i y la celebración de la Asamblea General de la asociación. Además, los asistentes realizarán un recorrido guiado por la Milla del Conocimiento Margarita Salas, núcleo de innovación de la ciudad.

Asimismo, el 6 de noviembre tendrá lugar la conferencia inaugural, con intervenciones institucionales de representantes locales, regionales y estatales, y continuará con ponencias y mesas redondas sobre temas estratégicos como los ecosistemas tecnológicos, el empleo azul, los perfiles profesionales STEM o el papel de las universidades y centros de investigación en la economía azul.

Se ha destacado la participación de Susana Pinheiro, responsable de desarrollo empresarial en UPTEC - Universidade do Porto, quien ofrecerá la ponencia inaugural sobre el modelo portugués de innovación azul.

Durante la jornada también se entregarán los Premios APTE en tres categorías: Premios a la Mejor práctica en parques científicos y tecnológicos, Premio a los parques más activos en la Red de Técnicos de APTE, y Premio a la Divulgación de los Parques Científicos y Tecnológicos en la Prensa Española.

La clausura institucional incluirá el traspaso de la bandera de APTE al parque organizador de la Conferencia Internacional de 2026. Desde la organización se ha resaltado que este evento será una oportunidad "única" para debatir sobre el futuro de las costas desde una perspectiva innovadora, sostenible y territorial, además de consolidar a Gijón como ciudad referente en la economía del conocimiento