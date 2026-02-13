La ciudad repite como sede de la primera prueba del Qatar Airways Premier Padel Tour 2026

Presentación de la prueba gijonesa del Qatar Airways Premier Padel Tour en 2026. - PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GIJÓN (PDM)

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gijón será la sede de la primera prueba del Qatar Airways Premier Padel Tour en 2026, de un total de seis pruebas confirmadas esta temporada hasta la fecha en España.

El evento, organizado por Esedos Events con el apoyo del Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM), ha sido presentado este viernes, en el Salón de Recepciones Municipal, con presencia de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, entre otros.

La competición se llevará a cabo durante una semana entera en el Palacio de Deportes de La Guía, del 1 al 8 del próximo mes de marzo, según una nota de prensa del PDM.

La prueba arrancará el próximo 1 de marzo y el lunes 2, con la disputa de las previas, y continuará el martes 3 con la fase final del torneo por eliminatorias hasta legar a la gran final del 8 de marzo.

"Repetimos como primera sede del circuito gracias al éxito de la edición inaugural del pasado año 2025", ha resaltado Pañeda. "La respuesta del público superó todas las expectativas, y los aficionados colocaron a Gijón como una ciudad ya de referencia para el pádel profesional", ha agregado.

Por su parte, el presidente de Esedos Events, Joan Cuscó, ha comentado que esperan superar los datos del año pasado, en esta nueva edición "marcada por la vuelta de las mejores parejas del mundo en el cuadro femenino, y la llegada de los mejores del cuadro masculino", ha remarcado.

Además, el Palacio de Deportes contará con Pista Central en el recinto principal, Pista 2 y Pista 3 (recinto auxiliar). Más allá de la pista, el público también dispondrá de palcos, zona comercial, y hospitality para una experiencia más premium de la competición.