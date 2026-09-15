La ciudad se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad del 17 al 22 de septiembre

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Avilés se sumará a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 17 al 22 de septiembre, con actividades programadas para todas las edades, incluida la 44 edición de la Fiesta de la Bicicleta, que tendrá un recorrido de 10 kilómetros.

Bajo el lema 'Movilidad para todos', Avilés ha preparado un programa de actividades para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad. La bicicleta será una de las protagonistas de estos días, en diferentes formatos para favorecer la accesibilidad y la participación El jueves 17 de septiembre habrá una marcha en bicicleta junto a trabajadores de ArcelorMittal Global RD Spain a las 11:30 horas. A las 12:00 horas, en la Plaza Mayor de Llaranes, ATEAM Integra ofrecerá una charla sobre la organización, seguida de una actividad física adaptada por Dark Lion Sport de CECA.

Se realizará además un taller práctico con el objetivo de sensibilizar sobre los beneficios de la práctica de actividad física y la disminución del sedentarismo asociado con la salud tanto física como psicológica y social y se pondrá en práctica con una pequeña sesión guiada de ejercicio físico donde se irán explicando los ejercicios que mejor se adaptan a las necesidades personales. Acudirá Noé Vega, concejal de RR.HH. y Administración General.

En paralelo, en Madrid, el concejal de participación y movilidad, Pelayo García, participará a las 12:15 horas en la mesa redonda "Ciudades que transforman: experiencias que transforman" en el acto central de 'La Movilidad Intergeneracional' organizado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Participará también el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat y el de Pamplona.

El sábado 19 de septiembre tendrá lugar como cada año la Fiesta de la bicicleta. Será la edición número 44 y tendrá un recorrido de 10 kilómetros con inicio en el aparcamiento de El Corte Inglés y llegada en la Pista de la Exposición.

Por último, el martes 22 de septiembre será el día reservado al alumnado de toda la comarca avilesina. El colegio Marcelo Gago ejercerá de anfitrión de más de 250 niños de Castrillón, Corvera e Illas, que podrán disfrutar de 11:00 a 14:00 de una prueba de handbikes (bicis de manos), así como una charla de seguridad a cargo de la Asociación ciclista de Illas 'Endurillas'.

Además, a las 12:00 horas se realizará la entrega de premios de los concursos de fotografía y dibujo dedicados a la movilidad y organizados por DIFAC. Con esta agenda de actividades, Avilés reafirma su compromiso por la accesibilidad universal y la movilidad inclusiva, sumándose a la campaña europea que recuerda que la movilidad ha de ser para todas y todos.