Ciudadanos critica que Foro vaya a aprobar el proyecto presupuestario sin negociar antes con la oposición

Publicado 23/10/2018 15:07:47 CET

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, ha recriminado este martes al Gobierno local que trate de aprobar este miércoles en Junta de Gobierno Extraordinaria el proyecto presupuestario para 2019 sin haber intentado negociar con los grupos de la oposición.

"Lo que van a hacer mañana aprobando un proyecto presupuestario, para el que no tienen ni un solo apoyo, es un simple paripé para tratar de engañar a la ciudadanía y trasladarles la idea de que voluntad es que haya presupuestos cuando la realidad es otra bien distinta", ha reprochado Sarasola a través de una nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que una vez aprobado el proyecto presupuestario existe un margen "muy escaso" para su modificación, dadas las limitaciones establecidas por el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno.

Así, los grupos solo pueden presentar enmiendas de cambios que afecten a una única sección presupuestaria, no pudiendo, por ejemplo, proponer enmiendas que supongan pasar fondos de una concejalía a otra.

Tampoco le sirve a Ciudadanos como justificación que el Presupuesto seguirá lo establecido en el Plan Económico Financiero, "ya que este Plan no contó con el apoyo del Pleno y el Gobierno se lo salta y modifica cuando le parece", ha advertido.

Y aunque ha insistido en la voluntad de su formación política fue siempre la de sentarse y negociar los presupuestos, ha lamentado que si se aprueban este miércoles tampoco hay "demasiado margen".

"Lo que está claro es que sin negociación no puede haber acuerdo, y Foro en esta ocasión no ha querido ni siquiera sentarse a hablar sobre el presupuesto", ha remarcado, antes de dejar claro que el Gobierno local no puede intentar luego culpabilizar a la oposición. Para Sarasola, si hay una segunda prorroga presupuestaria, será responsabilidad de Foro.