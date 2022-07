Ciudadanos duda de la efectividad de la nueva estrategia nacional para la conservación y gestión del lobo

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos en la Junta General del Principado y portavoz de Medio Rural, Sergio García, ha dudado este viernes de la efectividad de la nueva estrategia nacional para la conservación y gestión del lobo, pactada entre Ministerio y Comunidades Autónomas, y que incluye el "protocolo para la autorización de excepciones para la extracción selectiva de ejemplares" planteado por el Gobierno del socialista Adrián Barbón.

García, que ha calificado la medida del Principado como un "parche", ha recalcado que los requisitos exigidos a los ganaderos imposibilitan una ejecución realista.

"Si antes ya era una demanda de los ganaderos el agilizar la evaluación de los ataques, ahora se propone que deben asegurarse de cuál es el ejemplar que causa los daños. En este contexto, me surgen muchas dudas de que se pueda realizar con eficacia", ha explicado.

Cabe destacar que este protocolo exige tres informes, firmados por ambas administraciones, que acrediten que el ganadero puso medidas para prevenir el ataque y que no resultaron, así como que identifique el ejemplar que causó el daño para poder sacrificarlo. "El problema radica en la decisión del Gobierno de Sánchez de querer incorporar el lobo al catálogo de especies protegidas, el Lespre. Si no hubieran tomado esa decisión no habría que rectificar con soluciones de dudosa puesta en marcha", ha asegurado.

El diputado, que ha tildado esta nueva medida de "descafeinada y electoralista", ha añadido que el Gobierno central y el autonómico abandonan de nuevo al sector ganadero al que cada vez se le ponen más trabas para trabajar. "Una vez más, Barbón no hace valer los intereses de la región, ni de sus ganaderos por mucho que quiera imponer que el PSOE es el partido de Asturias", ha apuntado.