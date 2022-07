La Comisión de Garantías de Podemos propone la inhabilitación orgánica de Ripa pero seguirá en el Grupo Parlamentario

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos ha propuesto sancionar a Daniel Ripa y a Rogelio Crespo González con la inhabilitación para el desempeño de cargos orgánicos en el seno del partido durante un periodo de 2 y 3 años, respectivamente.

No obstante, en el caso del diputado autonómico Daniel Ripa, se decide no proponer su inhabilitación para cargos políticos de representación por lo que seguirá dentro del Grupo Parlamentario de la formación morada en la Junta General del Principado de Asturias.

El expediente completo se eleva ahora a la Comisión de Deliberación y Decisión de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal para su resolución, aunque se indica que contra esta propuesta no cabe recurso alguno.

En nota de prensa, Daniel Ripa califica la propuesta de "una represión política, sin paliativos, una expulsión en diferido de

la organización", porque les "impedirá participar de la vida orgánica".

El diputado de Podemos Asturies ha señalado que "no hay ninguna duda que esta represalia a nuestro espacio político es la propuesta de sanción que ha impulsado Sofía Castañón y su dirección".

"Primero nos entregaron las urnas abiertas y crearon círculos piratas para hacerse irregularmente con la mayoría de la dirección, después nos apartaron de cualquier espacio orgánico y portavocía, al poco nos comenzaron a quitar de las fotos y finalmente terminan la faena inhabilitándome a mí y a otros cuatro dirigentes", dice, añadiendo que Sofía Castañón "inició el procedimiento, su dirección calificó todo, casualmente, como muy grave y ahora es evidente que culminan el trabajo con una sanción abiertamente impulsada por esa misma dirección".

"En el caso de que los juzgados obliguen a repetir las primarias de Podemos Asturies por fraude electoral o que anulen los círculos piratas, las personas de mi candidatura ya estaremos expulsados o inhabilitados, con lo que quedara el camino libre para el equipo de Sofía Castañón", sostiene.

En relación a su situación como diputado, que continuará sin cambios, ha ironizado tras lo ocurrido en Ciudadanos: "Tal vez no me echan aún porque no quieren perder dinero, visto lo visto tras la expulsión al Grupo Mixto de Armando Fernández Bartolomé".

"Es un sinsentido que nos nieguen la posibilidad de optar a cargos orgánicos pero no se nos bloqueé la posibilidad de representar a Podemos en las instituciones. Esta contradicción demuestra que lo único que buscaba está denuncia paripé basada en mentiras es que no nos presentemos nuevamente a unas primarias", apuntilla, reprochando a la actual dirección que "caminan hacia un modelo de régimen de partido único, un modelo de democracia similar al del partido comunista búlgaro. Y eso nunca lleva a nada bueno".