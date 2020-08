Ciudadanos lamenta la "desidia" del Principado en la planificación de la vuelta a la actividad deportiva

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias, Sergio García, ha exigido este sábado al Gobierno Principado rapidez para solucionar la situación en la que se encuentran los clubes de balonmano y hockey sobre patines de Gijón, afectados por la suspensión de los entrenamientos y de todo tipo de actividad en los recintos municipales por falta de aprobación de los protocolos de seguridad sanitaria necesarios.

García atribuyó la situación a "la desidia" de la Administración autonómica, a cuyos responsables, recuerda, advirtió hace justo un mes, el pasado 15 de julio en sesión plenaria, de que si no tomaban la iniciativa y agilizaban la planificación, los perjudicados serían los deportistas que no iban a poder reanudar su actividad en tiempo y forma o iban a encontrarse con problemas como este.

"Hace un mes, en el Pleno, ya pedimos que la Dirección General de Deportes y la propia consejería se hicieran cargo de la planificación necesaria, que no se parapetasen en otras administraciones para eludir su responsabilidad y que tomaran las riendas de la previsión y establecimiento de medidas, que actuaran, para que cuando llegara la pretemporada los clubes supieran a qué atenerse y no fueran los que, como siempre, pagaran las consecuencias de la inacción de la administración. Medidas de seguridad sanitaria, todas, por supuesto, pero ha habido tiempo para prever esta y otras situaciones y han dejado pasar los días sin resolver estas cuestiones. Esto ha pasado ahora en Gijón, que es un Ayuntamiento grande, qué no pasará en los pequeños", señaló García.

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón trasladó en la tarde del jueves a los clubes de balonmano y hockey sobre patines que se suspendía todo tipo de actividad en los recintos municipales por falta de aprobación del necesario protocolo por parte del Principado o del que fue elaborado por las distintas federaciones nacionales, que tenía que contar con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes.

La situación afecta a clubes como el Liberbank Gijón Balonmano y el Telecable Hockey, con competiciones previstas ya para septiembre y sin poder entrenar. Ambos conjuntos disputarán el próximo mes la Copa de la Reina, que abre la temporada.

Según la información de la que dispone el Grupo Parlamentario Ciudadanos, los clubes llevaban casi dos semanas entrenando cuando el pasado jueves se les comunica que se suspenden de forma automática todos los partidos amistosos, entrenamientos y toda actividad que tuviesen programada a causa de que el protocolo necesario requiere de la firma de las autoridades sanitarias del Principado.

"Ha habido falta de previsión y de planificación, porque estas situaciones tenían que estar resueltas ya hace varias semanas. De hecho, en otras comunidades no se están produciendo. Le pedimos a la directora general de Deportes, Beatriz Álvarez, que agilice la solución para estos clubes, se asegure de que otros no estarán en situaciones similares en breve y adopte medidas para evitar que esto se repita", añadió el parlamentario.