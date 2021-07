Ciudadanos lamenta que el Gobierno se niegue a hacer nuevos informes sobre la ITV de Granda

GIJÓN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, ha lamentado este martes que la concejala de Urbanismo, Dolores Patón, se haya negado a solicitar nuevos informes sobre la nueva ITV, lo que para él demuestra la falta de determinación y ausencia de voluntad real para oponerse a su instalación en la parroquia de Granda.

Así, se lamentó que el Gobierno Local "no esté haciendo nada efectivo para impedirlo. Se les llena la boca con declaraciones diciendo que están en contra pero a la vez dicen que no les queda más remedio que conceder la licencia porque hay informes favorables, pero, a la vez, obvian que también los hay contrarios como el elaborado por el arquitecto municipal, y se niegan a encargar uno especifico al Servicio de Obras Públicas sobre las características técnicas de los viales, como les reclamamos. Tal parece que no quieren un informe desfavorable que les posibilite denegar la licencia", explica.

A su juicio, el Gobierno se está "parapetando" en la existencia de unos informes técnicos, aún cuando saben que "contienen carencias e, incluso, errores, para tapar con ello su incapacidad de revertir políticamente la decisión de instalar una nueva ITV en Granda, o lo que sería peor, ocultar su condescendencia y sumisión con las decisiones que se toman por otras administraciones aún cuando perjudican a Gijón".

"Nadie entiende el empecinamiento del Principado en instalar esta ITV en Granda, pero tampoco se puede comprender la incapacidad política del Gobierno Socialista de Gijón para hacer valer nuestro interés en una decisión que afecta directamente a nuestro municipio y que fue tomada por un Gobierno del mismo signo político", concluye.