Ciudadanos pide en la Junta que se incluya el concejo de Yernes y Tameza dentro del Parque Natural Ubiñas-La Mesa

OVIEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos en la Junta General Sergio García ha registrado una iniciativa parlamentaria para instar al Consejo de Gobierno a tramitar, previa realización de los estudios técnicos, ambientales y jurídicos pertinentes, los instrumentos normativos necesarios para que se incluya el concejo de Yernes y Tameza dentro del Parque Natural Ubiñas-La Mesa.

"Son muchos años los que los vecinos de esta zona llevan reclamando la inclusión de su concejo en las Ubiñas-La Mesa, incluso antes de la constitución del Parque en 2006. Resulta, cuanto menos sorprendente, que una población con unas potencialidades naturales únicas se vea excluida de este Parque cuando sus condiciones son las mismas que las de concejos vecinos", ha explicado.

En nota de prensa, la formación naranja resalta que "la ampliación del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa y en particular la inclusión dentro de esta figura de la totalidad del concejo de Yernes y Tameza, es una cuestión que lleva en el debate político desde el momento mismo de la creación del Parque Natural".

"En el año 2013, la Junta General del Principado aprobó una Proposición no de Ley para la inclusión de este concejo en el Parque, que contó con el voto a favor de todos los Grupos de la Cámara, excepto el socialista", añade.

No obstante, inciden desde Ciudadanos en que "la aprobación de esta iniciativa, no supuso avance alguno en la práctica, lo que ha supuesto que diez años después y pese a que este concejo reúne los mismos valores naturales que las zonas vecinas, tal y como demuestran las declaraciones de Lugar de Interés Comunitario y de Zona de Especial Protección de Aves, no goza del mismo régimen jurídico".

"Yernes y Tameza es el símbolo esgrimido por el presidente Adrián Barbón sobre el reto demográfico y ve limitadas sus opciones para su desarrollo turístico y económico por decisiones eminentemente políticas. Su inclusión en el Parque podría constituir el primer paso hacia el despegue de un concejo que está en apuros", dice García.

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos Grado y portavoz de la Agrupación Comarca de la Mesa, José Ramón González, ha asegurado que aunque este tema sea concerniente a otro concejo, "es evidente que Yernes y Tameza y Grado están indisolublemente asociados" y ha asegurado que esta medida "permitiría beneficios económicos y turísticos para ambas poblaciones muy afectas por la caída demográfica".