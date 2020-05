Ciudadanos pide al Principado que detalle las medidas para garantizar la seguridad sanitaria en el transporte público

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Infraestructuras de Ciudadanos y diputado, Sergio García, reclamó este domingo reclama al Gobierno de Asturias que detalle con qué medidas va a garantizar la progresiva vuelta a la llamada nueva normalidad en condiciones de seguridad sanitaria en todo lo que respecta al transporte y a la movilidad de la comunidad.

A través de una nota de prensa, Sergio García ha manifestado que su grupo considera de vital importancia, entre otras cuestiones, una correcta planificación de las decisiones que se adopten en materia de prevención, vigilancia y control en los medios de transporte público y en los puntos de origen y destino de los usuarios, donde se produce mayor concentración de personas y se producirán aún de manera más notable a medida que avancemos en las fases de la desescalada.

En este sentido el grupo parlamentario naranja ha registrado en la Junta una interpelación dirigida al consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático sobre transporte y movilidad sostenible y, más en concreto, sobre la influencia de la crisis sanitaria de la Covid-19 sobre la movilidad y conectividad del Principado.

"Se trata de saber si el Gobierno está en condiciones de asegurar que tiene previstas las medidas necesarias para unas condiciones de movilidad segura desde el punto de vista sanitario no solo ahora si no una vez que la situación vaya retornando a niveles de actividad y movilidad anteriores a la crisis. Para que no haya pasos atrás, no haya rebrotes o brotes puntuales que puedan ralentizar la necesaria reactivación económica, es importante una planificación precisa y rigurosa y nuestro grupo parlamentario quiere saber qué medidas prevé el Ejecutivo para conseguir ese objetivo", explicó el diputado.