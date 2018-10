Ciudadanos pregunta al Principado sobre la frecuencia de controles para determinar la calidad del agua de las playas

Publicado 25/07/2018 12:48:38 CET

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional de Ciudadanos (Cs), Nicanor García, ha registrado este miércoles una petición de información por escrito al Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, para conocer con qué frecuencia se están realizando análisis para determinar la calidad de las aguas de baño en las playas asturianas y en concreto en la Playa de San Lorenzo de Gijón.

García pregunta, además, los motivos por los que los resultados de los análisis no están pormenorizados en la página web, en la que tan sólo se indica las aguas que son aptas o no aptas para el baño. "No se detallan por ejemplo cuestiones concretas y relevantes sobre los resultados obtenidos en las muestras", ha indicado.

Por último, el diputado de la formación liberal, solicita respuesta sobre si el Gobierno del Principado tiene previsto proporcionar una información más clara y detallada de la calidad de las aguas de baño, mediante su portal web, "de cara a proporcionar una mayor transparencia en la información pública".