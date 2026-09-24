El Clúster del Agua del Principado organiza en Gijón el primer gran foro técnico y empresarial del sector

Presentación del encuentro 'Hablemos de Agua' en Oviedo. - CLÚSTER DEL AGUA

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Clúster del Agua del Principado de Asturias, en colaboración con el Gobierno autonómico, ha organizado el encuentro nacional Hablemos de Agua, el primer foro técnico y empresarial del sector en la región que reunirá a cerca de 400 profesionales los próximos 29 y 30 de septiembre en el Teatro de La Laboral de Gijón.

La cita ha sido presentada este jueves en Oviedo por el presidente del clúster, Manuel Sánchez, el gerente de la entidad, Juan Carlos Rubio, y la directora general de Agua del Principado de Asturias, Vanesa Mateo.

Durante el acto, Sánchez ha subrayado que, aunque Asturias dispone de abundantes recursos hídricos, "esta disponibilidad no debe llevar a pensar que el agua es un recurso ilimitado". En este sentido, ha señalado que la comunidad registra periodos de estiaje más prolongados y episodios de estrés hídrico derivados del cambio climático, por lo que ha defendido un mayor esfuerzo para "garantizar el abastecimiento del agua, tanto en calidad como en cantidad".

El presidente del clúster --entidad que agrupa a 28 socios entre empresas, administraciones públicas, centros de investigación y universidades-- ha destacado asimismo que el sector afronta "un nuevo escenario marcado por importantes cambios normativos, ambientales y tecnológicos", entre los que ha citado la inteligencia artificial, la digitalización y la economía circular.

PROGRAMA Y PARTICIPANTES

La jornada inaugural del 29 de septiembre contará con las intervenciones del secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la directora general de Agua del Principado, Vanesa Mateo.

A lo largo del primer día se abordará la gestión pública del agua desde las perspectivas estatal y autonómica con representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, confederaciones hidrográficas y organismos autonómicos, así como directivos de empresas del sector como Aqualia, Veolia, Sacyr Agua, FACSA y Aqlara. Asimismo, responsables del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y entidades financieras analizarán los instrumentos para acometer inversiones en adaptación al cambio climático y modernización de infraestructuras.

La segunda jornada, programada para el 30 de septiembre, estará dedicada a la innovación y al desarrollo de soluciones ante retos como los contaminantes emergentes, la reutilización del agua, la economía circular y la digitalización de los servicios hídricos, con la participación de universidades y centros tecnológicos de referencia nacional.