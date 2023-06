Cofiño acordará la próxima semana con los grupos la fecha del debate de elección del presidente del Principado

Barbón prefiere que la investidura se celebre en julio ya que agosto "es un mes problemático", con muchos actos institucionales



OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, prevé acordar la próxima semana con los grupos parlamentarios la fecha del debate de elección del presidente del Gobierno del Principado.

En declaraciones a los medios tras la primera reunión institucional con el presidente en funciones del Ejecutivo, el socialista Adrián Barbón, Cofiño ha avanzando también que el lunes o martes de la semana que viene se constituirán los grupos formalmente.

Juan Cofiño ha explicado que los grupos se están reuniendo para alcanzar un acuerdo relativo a los recursos, tanto de espacios como de recursos humanos y medios económicos.

"Cuando lleguen a un principio de acuerdo, si se llega, que yo espero que sí con toda seguridad, pues esos acuerdos hay que trasladarlos a los órganos de la Cámara, a la Mesa y a Portavoces y en esos momentos decidiremos", ha indicado, apuntando que los recursos no pueden exceder lo que ya está consignado en los presupuestos aprobados para la Junta General.

INVESTIDURA EN JULIO, ANTES O DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Por su parte, el presidente autonómico en funciones y candidato a la reelección, Adrián Barbón, ha asegurado que le da "igual" si el pleno de investidura se celebra antes o después de las elecciones generales del 23 de julio, aunque mostró su preferencia a que se celebre en julio ya que agosto "es un mes problemático, entre otras razones porque hay muchos actos institucionales".

"Si estamos hablando antes, pues, lógicamente, tiene que ser dos semanas antes de las elecciones y si estamos hablando de después, tendría que ser la semana siguiente a las elecciones. Yo creo que no podría ir más lejos", ha argumentado, recordando que el plazo máximo es hasta el 26 de agosto.

Barbón, asimismo, ha señalado que Dolores Carcedo seguirá siendo la portavoz parlamentaria socialista; será portavoz adjunto el avilesino Luis Ramón Fernández Huerga y segunda portavoz adjunta la diputada por el Occidente, Lidia Fernández.

NEGOCIACIONES, COALICIONES Y PODEMOS

Respecto a las negociaciones para la investidura y el futuro gobierno autonómico, Barbón ha señalado que la comisión negociadora de la FSA-PSOE --conformada por Gimena Llamedo y Dolores Carcedo-- está abordando tanto los apoyos para el pleno de elección como para dar estabilidad al Ejecutivo.

En ese sentido, se ven avances en acuerdos para el funcionamiento de la Cámara y para la investidura, fundamentalmente con IU, aunque "todavía" no se ha llegado a tratar la posibilidad de una coalición de gobierno. También ha mostrado respeto hacia formaciones que ya han anunciado su abstención, como Foro, y otros partidos que prevén presentarse, como el PP.

Sobre Podemos, Barbón ha dicho estar "absolutamente desconcertado" con los "líos internos" entre la dirección de la formación morada y su diputada electa, Covadonga Tomé, que formará parte del Grupo Mixto.

"La tradición histórica de nuestro partido es que nosotros negociamos con partidos, siempre ha sido así, toda la vida, lo hemos tenido claro", ha destacado, añadiendo que se suele incluir la presencia del grupo parlamentario, en este caso de la diputada electa que no fue a la reunión.

No le parece "comprensible" que Tomé no acudiera junto a la dirección de Podemos y después reprochara a Barbón se no se siente con ella a negociar. "Yo no me estoy sentando con nadie. Hay dos mujeres que están llevando la negociación política por parte de la FSA-PSOE y entiendo yo que la señora Tomé no va a tener ningún problema en sentarse con dos mujeres porque la considero una mujer feminista", ha apuntillado.

"Imagínense que llevamos un acuerdo con el partido y luego la diputada desobedece los acuerdos del partido. Imagínense que llevamos un acuerdo con la diputada y luego resulta que el partido desautoriza los acuerdos con la diputada", ha advertido. Así, insta a los representantes de Podemos a que "recapaciten" para no trasladar a la opinión pública una "imagen de inestabilidad".