Cofiño asegura que Asturias formará parte del plan del Gobierno central de descentralización de sedes

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha indicado este martes que Asturias no es ajena ni va serlo al reto de descentralización de sedes que llevará a cabo el Gobierno central. "No puedo darle ahora más información sobre qué papel vamos a jugar o sobre cosas concretas. Estamos hablando permanentemente con el Ministerio y cuando tengamos cosas concretas las trasladaremos a esta Cámara", ha dicho Cofiño.

"No se trata de una subasta o componenda, el plan lo tiene que hacer el Estado hablando con las comunidades y eso es lo que estamos haciendo", ha manifestado Cofiño que ha asegurado que deben estar seguros de que ese Plan tendrá en cuenta Asturias.

Cofiño, respondía así al diputado de Ciudadanos, Manuel Cifuentes Corujo, que ha preguntado cuáles son los criterios que ponderarán en la selección y posterior petición que desde el Gobierno de Asturias se traslade al Ministerio de Política Territorial y Función Pública con el objetivo de albergar futuras sedes de instituciones estatales.

El consejero no obstante ha replicado al diputado de Ciudadanos que las posibilidades del éxito de Asturias no pasan porque albergue o no una sede, sino que el éxito de Asturias es ya una realidad. "Tenemos tantas oportunidades

Cifuentes Corujo ha recordado que hace ya un año que el consejero se manifestó en la Cámara sobre esta cuestión y desde su grupo consideran que es ya momento de que el Gobierno asturiano traslade ya datos concretos.

"No somos pesimistas por vocación, pero necesitamos hechos y no palabras. Lo que queremos saber es si ustedes tienen un plan, si han preparado algo, si tienen una actitud proactiva o si simplemente se ponen a la cola para ver si nos cae algo", ha preguntado el parlamentario de Ciudadanos.

ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Por otra parte y también a preguntas de Ciudadanos, Cofiño ha indicado que su consejería está valorando llevar a cabo en próximas convocatorias un cambio en el diseño de las pruebas de acceso a la función público.