Cofiño y Caamaño coinciden en que la instrucción judicial del caso de Begoña Gómez es "anómala" y "extraña"

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Juan Cofiño, y el exministro de Justicia Francisco Caamaño han tildado de "anómala" y "extraña" la instrucción judicial que está instruyendo el juez Juan Carlos Peinando hacia Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cofiño y Caamaño se pronunciaron en estos términos este martes en un acto organizado por 'Espacio Fundamentos', el foro de reflexión promovido por el Parlamento asturiano y la Universidad de Oviedo. Francisco Caamaño Domínguez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de La Coruña y que fue ministro de Justicia entre 2009 y 2011, y María Ángeles Ahumada Ruiz, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, imparten sendas conferencias sobre el 'Lawfare' o la judicialización de la vida política.

En el turno de preguntas, tomó la palabra Juan Cofiño, que fue quien introdujo un asunto que calificó de "seguramente políticamente incorrecto e inapropiado". En este punto se refirió a la instrucción contra Begoña Gómez. En su condición de abogado, afirmó que la instrucción es "anómala" por muchas circunstancias, porque supone una "causa general, estrictamente prohibida por las leyes procesales".

Preguntó sobre los mecanismos del sistema para hacer frente a este tipo de situaciones y el papel de la Audiencia Nacional. "¿Cómo conseguimos ante situaciones de anormalidad evidentes como esta, corregir las anomalías? ¿Habrá que pensar en algún modelo de control y fiscalización de estas situaciones patológicas?", planteó el presidente del Parlamento asturiano.

En su contestación, Caamaño ha explicado que si se acude al Consejo General del Poder Judicial, lo primero que contesta es que no realizará ninguna sanción mientras el procedimiento esté abierto. Por lo tanto, lo que queda es que los tribunales vayan "depurando".

Existen otras vía, ha comentado, como "salirse del mundo estricto del Derecho" y tomar otro tipo de decisiones. En este punto ha señalado la decisión de no comparecer ante el juez. "Veremos lo que ocurre", ha dicho.

En todo caso, Caamaño ha concluido que la instrucción es "extraña". "Si a mí me dicen que para tomar declaración en la Palacio de la Moncloa al presidente del Gobierno tengo que poner un estrado, como se pidió, yo le contestaría el ministro de la Presidencia diciendo que no estoy dispuesto a cometer prevaricación ni malversación de caudales públicos gastándolos en un estrado; yo no puedo gastar dinero público en eso, o se los trae usted puesto de su juzgado o no venga a tomar declaración, ¿verdad?. Es que son verdaderas incongruencias todo lo que estamos viendo", ha señalado.

De todas formas, ha renunciado a llamar 'lawfare' a este episodio. "Yo creo que es más que nada una instrucción muy particular que se está dando", ha zanjado.