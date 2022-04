Cofiño dice que el Comisionado para el Reto Demográfico está realizando las funciones para las que fue nombrado

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha destacado este lunes el Comisionado para el Reto Demográfico está realizando las funciones para las que fue nombrado "de una forma correcta y aseada". "Esta figura puede ser un acierto o no, pero no le pidan al Comisionado lo que no le pueden pedir", ha dicho Cofiño.

En respuesta a una pregunta de la diputada de Vox, Sara Álvarez, el consejero ha explicado que la figura del Comisionado para el Reto Demográfico, que ocupa Jaime Izquierdo, tenía un objetivo cuando fue creada y formaba parte del equipo de asistencia técnica. "No creo que tenga yo la misión de evaluar los resultados", ha añadido Juan Cofiño, que ha recordado que se trata de una figura unipersonal en el organigrama del Principado.

Desde Vox, Sara Álvarez ha indicado que "tiene que haber datos objetivos" sobre el trabajo realizado por esta figura y por lo tanto el consejero debe ser capaz de valorar los mismos igual que el resto de grupos parlamentarios.

Así la diputada ha criticado el alto volumen de recursos que se destinan a este Comisionado, más de 1.192 millones gastados, para una serie de medidas que aún están por realizar.

EMBALSE DE TANES

Por otra parte, y también en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox, Sara Álvarez, Cofiño se ha referido al compromiso del Gobierno de Asturias y de las diferentes administraciones para preservar la calidad del agua del embalse de Tanes y posibilitar el desarrollo económico de los concejos de Caso y Sobrescobio.

Igualmente, ha subrayado que, desde la aprobación en 2020 del Instrumento de Gestión Integrado (IGI) de los espacios protegidos de ambos municipios, el Ejecutivo asturiano "ha ido dando pasos para acomodar y compatibilizar los diferentes usos", a la par que ha recordado que el IGI establece diferentes límites dirigidos a la preservación de la calidad del agua, como el referido a la necesidad de que las embarcaciones que naveguen en el embalse sean cautivas, requisito al que no se presentaron alegaciones por parte de ninguna administración ni entidad.

"A partir de aquí, se ha seguido una tramitación necesariamente compleja, debido a los relevantes valores del espacio y sus usos, y a que intervienen numerosos actores, como ayuntamientos, diferentes departamentos del Principado, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Cadasa, y EDP, entre otros", ha agregado el consejero.

Asimismo, ha remarcado que Cadasa, "ha ofrecido la máxima colaboración y ha atendido todos los requerimientos en tiempo y forma, reuniéndose con la federación de piragüismo, con los ayuntamientos, con la confederación y con el resto de departamentos del Ejecutivo autonómico, siempre que se lo han solicitado".

"Es obvio que, siendo sensibles a la aspiración legítima que existe de sacar partido a los recursos naturales del territorio, Cadasa esté obligada a velar por la reducción del riesgo para la garantía de servicio del sistema público de abastecimiento", ha recalcado Cofiño.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el impacto que tendría en el sistema la posibilidad de introducción de especies como el mejillón cebra, que pueden llegar a afectar a los procesos de la potabilizadora de Rioseco, a los más de 13 kilómetros de túneles y a otros tantos de conducciones sin desdoblar, que no cuentan con alternativa en caso de que se registrase alguna incidencia por su afección.