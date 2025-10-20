Cofiño (Sumar) e IU muestran su preocupación por los despidos en Windar y reclaman una solución dialogada

Archivo - Un operario de Windar trabaja en una de las grandes piezas para parques eólicos que fabrica la compañía en sus instalaciones en la ría de Avilés - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

AVILÉS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar por Asturies, Rafa Cofiño, anunció este lunes que se pondrá en contacto con el CEO de Windar para mostrar su preocupación sobre el futuro de los trabajadores que la empresa pretende despedir, y se pondrá también en contacto con los Ministerios de Industria y Trabajo para trasladar la problemática por la que atraviesa la compañía y su plantilla.

El parlamentario, junto al secretario de Economía y Sectores Productivos de IU Asturias, José Benito García Proenza, el coordinador local y la secretaria de Organización de IU Avilés, Juanjo Fernández y Llarina González, se ha reunido este lunes con represetantes del Comité de Empresa de la Compañía, a quienes han trasladado su apoyo.

Para Cofiño es "una incoherencia que una empresa que se presenta como un referente para Asturias baraje, al mismo tiempo, el despido de 25 trabajadores".

El coordinador local de IU Avilés, Juanjo Fernández, ha llamado al que haya un replanteamiento sobre el futuro de estos trabajadores, al tiempo que ha asegurado que estos despidos disparan "todas las alarmas" sobre el futuro de la compañía.

Los trabajadores han insistido en la necesidad de aprovechar todas las vías con el fin de lograr que la compañía atienda sus demandas. En este sentido, el presidente del comité, Nacho Osuna, ha llamado la atención sobre el enrocamiento de la compañía que, ha dicho, "sigue estancada" a pesar de que el período de consultas finaliza mañana.